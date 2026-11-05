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Edirne'de AFAD sirenleri yarın 15.00'te il merkezi ve ilçelerde test için çalınacak

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Edirne'de AFAD ikaz ve alarm sistemine bağlı sirenler, 10 Kasım öncesi yarın 15.00'te il merkezi ve ilçelerde test amacıyla çalınacak. Valilik açıklamasında test sırasında vatandaşların endişe ve paniğe kapılmamasının önem arz ettiği belirtildi.

Edirne'de AFAD ikaz ve alarm sistemine bağlı sirenler test amacıyla çalınacak.

Valilikten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yıldönümü olan 10 Kasım öncesi, AFAD ikaz ve alarm sistemine bağlı sirenlerin yarın 15.00'te il merkezi ve ilçelerde test amacıyla çalınmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, test sırasında vatandaşların endişe ve paniğe kapılmamalarının önem arz ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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