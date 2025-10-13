Edirne'de Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Destek Merkezi Açıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer Enez ilçesinde, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Destek Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Sezer, Enez 1 Nolu Arif Eser Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışında, hayırsever Eser ailesinin bağışıyla hayata geçirilen merkezin Enez için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Merhum Arif Eser'e Allah'tan rahmet dileyen Sezer, istasyonda görev yapan sağlık çalışanlarının birçok insana şifa vereceğini belirtti.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da istasyonun Enez'in sahil ve köylerine ulaşım açısından son derece uygun bir noktada yer aldığını belirterek, hayırsever aileye teşekkür etti.

Hayırsever Cavit Eser ise ağabeyi Arif Eser'in isminin anlamlı bir kurumda yaşatılmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Açılışın ardından katılımcılar Vali Sezer ve beraberindekiler istasyonu gezerek sağlık personelinden bilgi aldı.

Enez Kaymakamlığınca yaptırılan Aile Destek Merkezinin de açılışı gerçekleştiren Sezer, merkezde açılacak kursların vatandaşlara katkı sunacağını kaydetti.

Sezer ve protokol üyeleri açılışın ardından merkezi gezdi.