Haberler

Edirne'de Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Destek Merkezi Açıldı

Edirne'de Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Destek Merkezi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ilçesinde hayırsever Eser ailesinin desteğiyle Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Destek Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Sezer, sağlık istasyonunun Enez için büyük bir avantaj olduğunu ve bu hizmetin birçok insana şifa vereceğini belirtti.

Edirne Valisi Yunus Sezer Enez ilçesinde, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Aile Destek Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Sezer, Enez 1 Nolu Arif Eser Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışında, hayırsever Eser ailesinin bağışıyla hayata geçirilen merkezin Enez için büyük bir kazanç olduğunu söyledi.

Merhum Arif Eser'e Allah'tan rahmet dileyen Sezer, istasyonda görev yapan sağlık çalışanlarının birçok insana şifa vereceğini belirtti.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım da istasyonun Enez'in sahil ve köylerine ulaşım açısından son derece uygun bir noktada yer aldığını belirterek, hayırsever aileye teşekkür etti.

Hayırsever Cavit Eser ise ağabeyi Arif Eser'in isminin anlamlı bir kurumda yaşatılmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Açılışın ardından katılımcılar Vali Sezer ve beraberindekiler istasyonu gezerek sağlık personelinden bilgi aldı.

Enez Kaymakamlığınca yaptırılan Aile Destek Merkezinin de açılışı gerçekleştiren Sezer, merkezde açılacak kursların vatandaşlara katkı sunacağını kaydetti.

Sezer ve protokol üyeleri açılışın ardından merkezi gezdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.