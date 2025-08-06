Edirne'de 5 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.E. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Yukarı Zaferiye Mahallesi'ndeki denetimlerinde "kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel