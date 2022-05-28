Edirne'de 5 kiloluk ıstakoz yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 5 kiloluk ıstakoz yakalandı

AA - Ömer Çakıcı - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de 5 kiloluk ıstakoz yakalandı

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağına 5 kilogramlık ıstakoz takıldı.

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağına 5 kilogramlık ıstakoz takıldı.

Sultaniçe sahilinde balıkçılar İsmail Çakıcı ve Halil İbrahim Çakmak, akşamdan denize attıkları ağ ile 5 kiloluk ıstakoz yakaladı.

Çakmak, AA muhabirine, yıllardır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir ıstakoz yakaladığını söyledi.

Çakıcı ise ıstakozu İstanbul'daki restorana kilogramını bin liradan sattıklarını kaydetti.

AA / Ömer Çakıcı - Güncel

İbrahim Çakmak Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title