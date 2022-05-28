Edirne'de 5 kiloluk ıstakoz yakalandı - Haberler

Edirne'de 5 kiloluk ıstakoz yakalandı
AA - Ömer Çakıcı - Güncel
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Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağına 5 kilogramlık ıstakoz takıldı.
Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağına 5 kilogramlık ıstakoz takıldı.
Sultaniçe sahilinde balıkçılar İsmail Çakıcı ve Halil İbrahim Çakmak, akşamdan denize attıkları ağ ile 5 kiloluk ıstakoz yakaladı.
Çakmak, AA muhabirine, yıllardır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir ıstakoz yakaladığını söyledi.
Çakıcı ise ıstakozu İstanbul'daki restorana kilogramını bin liradan sattıklarını kaydetti.
AA / Ömer Çakıcı - Güncel