Edirne'de 5 kiloluk ıstakoz yakalandı - Haberler

Edirne'nin Enez ilçesinde balıkçıların ağına 5 kilogramlık ıstakoz takıldı.

Sultaniçe sahilinde balıkçılar İsmail Çakıcı ve Halil İbrahim Çakmak, akşamdan denize attıkları ağ ile 5 kiloluk ıstakoz yakaladı.

Çakmak, AA muhabirine, yıllardır balıkçılık yaptığını, ilk kez bu büyüklükte bir ıstakoz yakaladığını söyledi.

Çakıcı ise ıstakozu İstanbul'daki restorana kilogramını bin liradan sattıklarını kaydetti.