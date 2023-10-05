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Edirne'de 40 okulun çevresinde denetim gerçekleştirildi

Edirne'de polis ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Narkotik şube müdürlüklerine bağlı personeller tarafından kent merkezi ve ilçelerdeki 40 okulun çevresinde eş zamanlı denetim yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler kontrol edildi ve okul çevresinde alkol ve sigara satışı yapan işletmelere uyarı yapıldı.