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Edirne'de 4 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

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Edirne'de bir markette yapılan aramada 4 ton sahte deterjan ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de bir markette yapılan aramada 4 ton sahte deterjan ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G., B.O. ve Y.U.'nun işlettiği markette arama yaptı. Ekiplerce yapılan aramada, 4 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı, 1 ruhsatsız tabanca ve 45 mermi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gözaltı Suç Kaçakçılık Güncel Haberler

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