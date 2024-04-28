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Edirne'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Kemal köyünde 4 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Kemal köyündeki devriye faaliyeti esnasında 4 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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