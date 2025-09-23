Edirne'de 38. Ahilik Haftası Töreni Gerçekleşti

Edirne'de 38. Ahilik Haftası kapsamında şet kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bir düğün salonunda düzenlenen törende, Ahiliğin 800 yıllık bir gelenek olduğunu söyledi.

Ahilik medeniyetinin 8 asırdır Anadolu topraklarını bereketlendirdiğini ifade etti.

Ahiliğin içerisinde doğruluk, emek, sebat barındırığını belirten Sezer, "Ahilikte 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışı vardır. Esnafların birbirini koruması anlayışı vardır. 'Kalkınacaksak, gelişeceksek hep beraber kalkınacağız, gelişeceğiz' anlayışı vardır." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kapısını helal kazanç duasıyla açan esnaf sayesinde Ahilik kültürünün sürdüğünü dile getirdi.

Ticaret İl Müdürü Mustafa Kurt ile Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkan Vekili Selçuk Gül Ahilik Teşkilatı hakkında bilgi verdi.

"Yılın Ahisi" seçilen Feridun Kemallarlı (73) da unvanın kendisine verilmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kemallarlı şet kuşandı.

"Yılın Kalfası" Duha Akan ve "Yılın Çırağı" Hüseyin Can Esen'e plaket verilen tören, duayla sona erdi.