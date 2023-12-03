Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 308 Kaçak Göçmen ve 6 Organizatör Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 308 kaçak göçmen ile 6 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE'de jandarmanın son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 308 kaçak göçmen ile 6 organizatör gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 5 araç, durduruldu. Araçlarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 308 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerin kaçakçılık için kullandığı 5 araca da el konularak, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tragger Edirne Operasyon Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title