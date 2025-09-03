Edirne'de 3 FETÖ Şüphelisi Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Emniyeti ekipleri, FETÖ şüphelisi 3 kişinin yurt dışına kaçışını önledi. Yakalanan şüphelilerden biri ordudan ihraç edilirken, sürücüde göçmen kaçakçılığı kaydı bulundu.

Edirne'de yurt dışına kaçmak üzere olan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin içinde olduğu otomobilin Uzunköprü'ye geleceği buradan sınır bölgesine hareket edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çöpköy Kavşağı'nda yol uygulaması yapan ekipler, söz konusu aracı durdurdu.

Araçtaki kişilerin FETÖ mensubu oldukları şüphesiyle ordudan ihraç edilen F.T, A.G. ve R.Ö. olduğu, şüphelilerin dava dosyalarının istinafta görülmeye devam ettiği belirlendi.

Araç sürücüsü E.I'nın da göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
