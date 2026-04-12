Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı
Edirne'de meydana gelen üç aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
E.B. idaresindeki 06 CPT 457 plakalı otomobil, Barutluk Mahallesi Maslahattin Sokak'ta önce İ.Ö.'nün kullandığı 22 AEM 450 plakalı otomobile ardından S.Ö.'nün sürücülüğünü yaptığı 34 FYS 805 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan bir yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı