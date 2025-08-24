Edirne'de 26 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobilde, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı aramada, araçta 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü yabancı uyruklu I.S.P'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

