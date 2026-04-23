Minik öğrencilerden rehabilitasyon merkezi sakinlerine ziyaret

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Ergene İlkokulu anasınıfı öğrencileri, merkezdeki özel gereksinimli bireyleri ziyaret ederek bayram coşkusunu paylaştı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında, Ergene İlkokulu anasınıfı öğrencileri rehabilitasyon merkezindeki özel gereksinimli bireyleri ziyaret etti.

Merkez sakinleri için hazırladıkları gösterileri sergileyen minik öğrenciler, sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.,

Programda özel gereksinimli bireyler ile öğrenciler, çeşitli aktiviteler eşliğinde bir araya gelerek bayram sevincini ortaklaşa yaşadı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: AA / İlker Ayvacı
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
Tanığın iddiası ortalığı karıştıracak: Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor, elinde bir şeyler var

"Özgür Özel Özkan Yalım'dan korkuyor" Nedeni ise daha fena!
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti

15 yaş altı çocuklar dikkat! Artık sizlere yasak
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu

O ilimizde yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Ege Bölgesi'ndeki 8 il için yatırım seferberliği

Bir bölgeye dev teşvik paketi! 8 il için yatırım seferberliği başladı
''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü

Katil 18 yıl sonra cezaevinde bulundu! Hiç beklemediği detay ele verdi