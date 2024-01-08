Edirne'de 218 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 218 kaçak göçmen ile 8 organizatör şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 6 araç durduruldu ve bu araçlarda kaçak göçmenler ile organizatörler yakalandı. Kaçak göçmenler göç idaresine gönderilirken, organizatörler ise adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 218 kaçak göçmen ile 8 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 organizatör şüphelisi ise adliyeye sevk edildi.