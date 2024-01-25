Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen yakalandı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.