Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, merkez şantiyede görevli personelle bir araya geldi.

İl Özel İdareden yapılan açıklamaya göre, şantiyede düzenlenen programda, 2025'te yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Ciğerci, yıl boyunca yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı şantiye personelini tebrik edip yeni yıllarını kutladı.

Programa, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş de katıldı.

Süloğlu'nda değerlendirme toplantısı

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar başkanlığında 2025 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlıkta yapılan toplantıda, yıl içerisinde kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ve gerçekleştirilen faaliyetler ile 2026 yılında gerçekleştirilmesi düşünülen yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

TÜ ve Edirne Olgunlaşma Enstitüsü arasında protokol imzalandı

Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Edirne Olgunlaşma Enstitüsü arasında eğitim, kültür ve sanatsal alanlarında iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlükte düzenlnene imza töreninde, iş birliği protokolünü TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan ile Edirne Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Meltem Üretmen imzaladı.

Protokol kapsamında Edirne'nin kültürel mirasının korunması, geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması, ortak eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

Üniversitesinin akademik birikimi ile Edirne Olgunlaşma Enstitüsünün kültürel ve sanatsal deneyiminin bir araya getirecek çalışmalar, kültürel mirasın belgelenmesi, restorasyonu, dijitalleştirilmesi ve tanıtımına yönelik bilimsel ve sanatsal çalışmaların koordineli şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Protokol ile geleneksel sanatlar alanında ortak projeler geliştirilmesi, sergi, çalıştay, seminer ve atölye çalışmalarının düzenlenmesi, öğrenci ve akademisyenlere yönelik uygulama ve staj imkanlarının artırılması da planlanıyor.

Lalalpaşalı öğrenciler Tekirdağ gezisine katıldı

Lalalpaşa Kaymakamlığınca ilan edilen "Namık Kemal Eğitim Öğretim Yılı" kapsamında öğrencilere yönelik Tekirdağ gezisi düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Namık Kemal ve eserleriyle ilgili düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden oluşan ekip, program kapsamında Namık Kemal Evi Müzesi ile Tekirdağ'ın tarihi ve kültürel alanlarını ziyaret etti.

Kaymakam Bahadır Yılmaz, programın hazırlanmasında emeği geçenlere, katılım sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.