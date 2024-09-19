Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü Töreni

Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Başkanı Ahmet İsmailoğlu anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Piyade Üsteğmen Ali Aydın günün anlam ve önemini belirten konuşmasında gazilerin, sergilediği fedakarlık, cesaret ve kahramanlıklarla kendilerine her zaman güç ve ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Gaziler için yapılan hiçbir şeyin yaptıkları hizmet ve fedakarlıkların karşılığı olamayacağını anlatan Aydın, "Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca en ağır ve zor şartlarda dahi asil milletimizin esareti kabul etmeden ve istiklalinden taviz vermeden yaşamasının temelinde bugün sizlerin attığı bu anlayış ve duruş vardır. Bu güzel topraklarda bağımsız ve şerefli yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve siz gazilerimize borçluyuz. Gaziler Gününüz kutlu olsun." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Fevzi Demir kan dökülerek vatan olan bu toprakların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacağını vurguladı.

Gaziler Günü'nün bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında, devletin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle anıldığı bir gün olduğunu aktaran Demir, tüm gazilerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve protokol üyeleri ve gazilerin yer aldığı kortej Lari Camisi'ne kadar yürüdü.

Program şehitler için okutulan mevlidin ardından sona erdi.

Öte yandan Vali Yunus Sezer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesini de ziyaret etti. Burada gazilerle bir süre sohbet eden Sezer, tüm gazilerin gününü kutladı.