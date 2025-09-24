Edirne'de 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

Saçlımisellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Mısır, Fas ve Irak uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı.

Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin de Eskiköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Haklarında işlem yapılan 18 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.