Haberler

Edirne'de 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de 18 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 18 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. Yakalanan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

Saçlımisellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Mısır, Fas ve Irak uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı.

Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin de Eskiköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Haklarında işlem yapılan 18 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Görüşmeye damga vuran an!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.