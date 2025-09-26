Edirne'de 16 Yaşındaki Gülden Coni'yi Öldüren Sanığa 20 Yıl Hapis Cezası

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçaklayarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık E.A. (15) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada öldürülen Gülden Coni'nin babası Sami, annesi Zehra Coni ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Savunmasında cinayeti tasarlamadığını, olayın aniden geliştiğini ifade eden sanık E.A, olay günü kendini kaybettiğini, okula Gülden Coni'yi öldürmek için gitmediğini ileri sürdü.

Öldürülen Coni'nin avukatı da sanığın en üst düzeyden cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığa "Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanığa "Çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verdi, cezada indirim uygulamadı.

"Hakim verebileceği en üst cezayı vermeye çalıştı"

Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, dava sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dava hakiminin sanığa vereceği en üst sınır cezayı verdiğini belirtti.

Kardeşinin 30 bıçak darbesiyle katledildiğini anlatan Alüzrek, "Sanığın aldığı ceza 20 sene. 35-40 yaşından sonra cezaevinden çıkacak ve yaşamaya devam edecek. Benim kardeşim toprağın altında. Biliyoruz, hakimin de elinde değil. Hakim verebileceği en üst cezayı vermeye çalıştı. Bu kanunlar bir an önce değişmeli. Benim kardeşimin kanı yerde kaldı. Bizim içimize hiçbir şekilde su serpilmedi." dedi.

Anne Zehra Coni de kanunların gereğini yaptığını fakat sanığa verilen 20 yıl cezanın içini soğutmadığını söyledi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) adına açıklama yapan Avukat Hilal Duymuş ise bir çocuğun cinayete kurban gitmesinin, herkese toplumsal sorumluluklarını hatırlattığını belirtti.

Çocukların güvenle büyümesi, şiddetten uzak, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için ailelere, eğitim kurumlarına ve tüm topluma bazı görevler düştüğünü belirten Duymuş, "Biz KADEM olarak, hem kadınların hem çocukların yaşam hakkını savunmaya, şiddeti görünür kılmaya ve adaletin tesis edilmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz. Gülden Coni'nin davasının sonuna kadar takipçisi olacağız." dedi.

Ailenin avukatı Oğuzhan Özcan Altıner ise kararın en üst seviye olduğunu ifade etti.

Herhangi bir ceza indiriminin uygulanmadığına dikkati çeken Altıner, "Mahkeme zaten verilecek en büyük, en üst hattan cezayı verdi. Şahıs 15 yaşında olduğu için zaten verebileceği ceza 20 seneydi. Herhangi bir haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı. Tabii ki de burada bir mahkeme heyetinin de yapabileceği en büyük ceza vereceği durum buydu." ifadelerini kullandı.

Olay

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.