Edirne'de 16 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu toplam 16 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin Çalıköy köyü yol ayrımında ihbar üzerine, sürücülüğünü Ö.O.'nun yaptığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 8'i Suriye, 8'i Irak uyruklu olmak üzere, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 16 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. Sürücü Ö.O.'nun jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
