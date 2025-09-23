Haberler

Edirne'de 15 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen, polis denetimlerinde yakalandı. Afganistan, Pakistan ve Hindistan uyruklu göçmenler, ilgili işlemler için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerce, Demirtaş Mahallesi'nde durdurulan kamyonetin kasasında branda altına gizlenmiş Afganistan, Pakistan ve Hindistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyonetin sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
