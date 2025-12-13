Edirne'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Meriç ilçesinde düzenlenen operasyonda 105 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler O.A. ve A.B. uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Subaşı beldesinde iki evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Söz konusu evlerdeki aramada 95 kilogram sentetik uyuşturucu, 10 kilogram kokain ele geçirildi.
Olaya ilişkin şüpheliler O.A. ve A.B. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen şüpheliler "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel