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Edirne'de 10, Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen güvenlik güçlerince yakalandı

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Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerinin denetimlerinde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de 10 yabancı uyruklu İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçleri tarafından 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 10 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA
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