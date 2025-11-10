Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Denetimlerin sürdüğü köyde, Somali, Mısır ve Suriye uyruklu kişiler gözaltına alındı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Sığırcılı köyündeki denetimlerde Somali, Mısır ve Suriye uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
