Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinde Akbay yeniden başkanlığa seçildi

Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, yapılan genel kurulda Arif Hikmet Akbay'ı tekrar başkan seçti. Akbay, üreticilerin kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

Edirne Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına yeniden Arif Hikmet Akbay seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Tarım ve Oman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleşen genel kurulda birliğin geçen dönem üreticiye yönelik çalışmalar aktarıldı.

Yapılan seçimde beyaz listeden 203 oyla Akbay tekrar başkan seçildi, yeşil liste ise 119 oy aldı.

Akbay, yeni dönemde de üreticinin kalkınması için çalışmalar yapacaklarını belirterek kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Toplantıya Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, muhtarlar ve birliğin üyesi üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
