Edirne'de ilk bienal: 'Köprüler' temasıyla 23 ülkeden 213 sanatçı buluştu

Edirne'de ilk kez düzenlenen Edirne Bienali, 'Köprüler' temasıyla sanatseverlerle buluştu. 28 Haziran'a kadar sürecek bienalde 23 ülkeden 213 sanatçı eserlerini tarihi ve kamusal mekanlarda sergiliyor. Bienal kapsamında sergiler, performanslar, söyleşiler ve atölyeler düzenlenirken, eski lokomotif de sergi salonuna dönüştürüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde düzenlenen bienal, kentin tarihsel dokusunu sanatla buluşturuyor.

Bienalin mekanları arasında 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı, Karaağaç Gar Binası, Tarihi Gümrük Karakolu ile Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler yer alıyor.

"Köprüler" temasıyla hazırlanan bienalde geçmiş ile bugün, yerel ile evrensel ve gelenek ile çağdaş üretim arasında kurulan ilişkilerin sanat aracılığıyla görünür kılınması amaçlanıyor.

Bienal kapsamında sergiler, performanslar, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.

Fotoğraf, yeni medya, heykel, performans ve yapay zeka gibi farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı bienalde hafıza, göç, teknoloji, ekoloji, sınır ve toplumsal dönüşüm gibi güncel konular ele alınacak.

Lokomotif sanat galerisine dönüştü

Bienal kapsamında Tarihi Gar Binası'daki eski lokomotifte de sergi salonu oldu.

Trende Viyana'dan gelen 20 sanatçı hasret, sevgi, hüzün konulu eserler oluşturdu.

Kimi valizin içerisine koyduğu bir kitapla, kimi insan figürüyle "yolculukları" anlattı.

Sanatçılardan Roland Schütz, AA muhabirine Edirne'de bulunmaktan büyük keyif aldığını anlattı.

Schütz kendisinin sanatçı olması yanında bir arıcı olduğunu eserlerini de dünyanın var oluşundan beri yolculuklarına devam eden arılardan esinlenerek oluşturduğunu ifade etti.

Petekler yaptığı ifade eden Schütz, "Petekler yarım, güzel sanatlar fakültesi öğrencileri yarım petekleri tamamlayacak aslında arılar gibi birlikte çalışmış olacağız. Arılar çok sosyal canlılar ben de onlardan esinlenerek böyle bir sosyalite katmayı hedefledim." dedi.

Sedef Hatapkapulu ise Edirne'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, herkesi 28 Haziran'a kadar sürecek bienale davet etti.

Kaynak: AA / Salih Baran
