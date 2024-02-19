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Edirne Belediyesi ve Edirne Barosu Adli Yardım Protokolünü Yeniledi

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Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu arasında gerçekleştirilen Adli Yardım Protokolü yenilendi. Protokol kapsamında adalete erişmekte güçlük çeken vatandaşlara ekonomik destek sağlanacak.

Edirne Belediyesi ile Edirne Barosu iş birliği ile gerçekleştirilen Adli Yardım Protokolü yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Barosunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, adalete ve savunma hakkına erişimin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Baro ile ilk protokolü geçen yıl 9 Ekim'de imzaladıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"2023 yılında yaptığımız protokol ile Edirne Baromuza 250 bin lira değerinde bir destekte bulunduk ve bu destekten savunmaya ihtiyacı olan 102 yurttaşımız yararlandı. Gerçekten çok büyük bir mutluluk. Bu yılda bu başarılı protokolün tekrarlanmasını istedim. 2024 yılı için 1 milyon lira ile önceki protokolümüzü 4 kat arttırarak daha çok vatandaşımıza ulaşmayı hedefledik."

Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç ise anlamlı bir projede kendilerine destek olan Gürkan'a teşekkürlerini iletti.

Adli Yardım Protokolü kapsamında ekonomik zorluklar nedeniyle adalete erişmekte güçlük çeken vatandaşlara yardımcı olduklarını ifade eden Karakoç, "Aile hukukundan, işçilik alacağına, hizmet tespitinden, tazminat davasına kadar hukukun çeşitli dallarındaki sorunları çözülmüştür. Yurttaşlarımız belediyemizin desteği ve baromuzun imkanları ile Cumhuriyet idaresinde kimsesiz olmadığını hissetmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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