Haberler

Edirne Belediyesi'nden ortaokul öğrencilerine çevre temalı resim yarışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediyesi, "Atığı Azalt, Geleceği Çoğalt " mottosuyla ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.

Edirne Belediyesi, "Atığı Azalt, Geleceği Çoğalt " mottosuyla ortaokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilecek "Çevre Bilinci ve Geri Dönüşüm Temalı" resim yarışmasıyla öğrencilerin doğa sevgisini ve çevre duyarlılığını sanatsal ifadeyle ortaya koymaları amaçlanıyor.

Yarışmaya başvurular 15 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek.

Eserler seçici kurul tarafından 21 Mayıs'ta değerlendirilecek, sonuçlar ise 22 Mayıs'ta okullara bildirilecek.

Dereceye giren eserler 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sergilenecek. Yarışmada birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye ise kulaklık ödülü verilecek.

Yalnızca ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada, resimlerin serbest teknikle 35x50 santimetre ölçülerinde hazırlanması gerekiyor. Eserlerin arka yüzüne öğrenci ve öğretmen bilgilerini içeren bir notun eklenmesi isteniyor.

Başvurular, Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'ne şahsen ya da "iklimdegisikligimd@edirne.bel.tr" adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Gürkan Arda
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Galatasaray ve Amedspor taraftarı burun buruna! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Amedspor taraftarına şok! Polis zor ayırdı, küfürler havada uçuştu

Efsane marka geri döndü! Artık telefonları değil araçları yönetiyor

Bir zamanlar milyonlarca satıyordu! Efsane marka geri döndü
Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş