Edirne Belediyesinden içme suyundaki kokuya ilişkin açıklama Açıklaması

Edirne Belediyesi, içme suyunda hissedilen kokunun yoğun yağışların getirdiği doğal maddelerden kaynaklandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, son günlerde etkili olan yağışın, Kayalı Barajı'ndaki su seviyesini hızla yükselterek baraj havzasından gelen doğal toprak ve alüvyonların ham suyun yapısını geçici olarak etkilediği belirtildi.

Bu durumun, bazı bölgelerde musluk suyunda toprak kokusu hissedilmesine neden olabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önemle belirtmek isteriz ki, şehrimize verilen su, arıtma tesislerimizde tüm işlemlerden geçirilmekte, laboratuvar analizleriyle sürekli kontrol edilmekte ve sağlık açısından herhangi bir risk taşımamaktadır.

Hissedilen koku, bir kirlilikten değil, tamamen yoğun yağışların getirdiği doğal maddelerden kaynaklanmaktadır. Ekiplerimiz, bu geçici durumun tamamen ortadan kalkması için arıtma süreçlerini ve filtreleme işlemlerini artırmış olup, 24 saat esasına göre çalışmaya devam etmektedir. Yağışların etkisinin azalmasıyla, suyunuz kısa süre içinde eski berraklığına ve kokusuz haline dönecektir."