Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Belediyesi 10 Kasım'da Atatürk için Saraçlar Caddesi'nde lokma ikram etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara lokma ikram etti. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem ve belediye meclis üyeleri katıldı; yetkililer Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.

Edirne Belediyesince, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Gökce Onur Öktem ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen belediye yetkilileri, Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi17

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Gündeş'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı!

Kolundaki saat bir ev parası!
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu43

Adı "swinger" iddialarına karışan eski eş, sessizliğini bozdu

Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir

Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Apartmanda karşılaştığı doktoru, hiçbir neden yokken bıçakladı! Çok sayıda suç kaydı var

Apartmanda karşılaştı, hiçbir neden yokken doktoru bıçakladı
Börekçide mide bulandıran görüntü

Ünlü börekçide skandal görüntü

Önce namaz sonra salep! Arda Turan ve Emre Belözoğlu Eyüpsultan'da

Yapay zeka değil, gerçek! Herkes onları konuşuyor

Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı11

"Para var huzur var" dedirten bir görüntü daha