Edirne Belediye Başkanlığını CHP adayı Filiz Gencan Akın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Filiz Gencan Akın 45 bin 958, AK Parti adayı Belgin İba 41 bin 943 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,49)

Akın'ın öz geçmişi

Filiz Gencan Akın, 1983 yılında Edirne'de doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasının ardından Edirne Barosuna kayıtlı olarak avukatlığa başladı. 2011 yılında aktif siyasete girdi. 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Akın, evlidir.