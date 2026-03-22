Edirne Belediye Başkanı Gencan, bayram ziyaretlerinde bulundu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerine şehit polis memuru Serhan Alışkan'ın ailesini ziyaret ederek başlayan Gencan, Alışkan'ı rahmetle andığını belirterek, aileye bir kez daha sabır ve sağlık diledi.

Gencan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim alan öğrenci Neslihan ile ailesini evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette, down sendromlu bireylerin yaşamın her alanında eşit ve aktif şekilde yer almasının ortak sorumluluk olduğu vurgulandı.

Gencan, bayram programı kapsamında ayrıca geçmiş dönem Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'yi de ziyaret ederek bayramlaştı, Sedefçi'ye sağlıklı, huzurlu ve güzel bayramlar temennisinde bulundu.

CHP Merkez İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine de katılan Gencan, burada örgüt üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Lokman Polat
