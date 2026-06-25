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Edirne Belediye Başkanı Gencan, Akdemir'i ziyaret etti

Edirne Belediye Başkanı Gencan, Akdemir'i ziyaret etti
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'i ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Edirnekari tablo hediye etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Tapu ve Kadastro 14. Bölge Müdürü Hayrullah Akdemir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdemir ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gencan da Akdemir ve ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Gencan ziyaretin anısına Akdemir'e Edirnekari tablo hediye etti.

Ziyarette Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden de yer aldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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