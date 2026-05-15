Haberler

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da Filistin'e destek eylemi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir grup koro üyesi, Filistin'e destek amacıyla Royal Mile Caddesi'ndeki St Giles Katedrali önünde toplanarak 'Benim adıma daha fazla soykırım yapılmasın' ve 'Ateşkes' şarkılarını seslendirdi. Koro, Ekim 2023'ten bu yana her cuma bir araya gelerek İsrail'in işgali altındaki Filistinlilere destek veriyor ve 15 bin pound ilaç yardımı topladı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'un merkezinde toplanan bir grup koro üyesi, Filistin'e destek için şarkı söyledi.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir grup koro üyesi, Filistin'e desteklerini göstermek için başkentin ünlü Royal Mile Caddesi'ndeki St Giles Katedrali önünde buluştu.

"Filistin için adalet" ve "İşgale son verin" yazılı pankartlar açan koro üyeleri, "Benim adıma daha fazla soykırım yapılmasın" ve "Ateşkes" şarkılarını seslendirdi.

"Protest in Harmony" isimli koro üyesi kadın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana her cuma bir araya gelerek bir saat boyunca İsrail'in işgali ve saldırıları altındaki Filistinlilere destek için şarkı söylediklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkımı ve acıyı paylaşmanın bir yolu olarak şarkı söylemeyi seçtiklerini vurgulayan kadın, her cuma giderek artan sayıda kişinin gruba katıldığını ifade etti.

Koro üyesi kadın, insanların "bir soykırım olduğunda buna 'soykırım' demek, Filistinlilerin hayatı ve özgürlüğü hakkında konuşmak ve adalet mesajı vermek" için buraya geldiğinin altını çizdi.

Bir başka koro üyesi kadın ise 7 Ekim saldırılarından bu yana koro olarak Filistinliler için 15 bin pound (yaklaşık 914 bin lira) ilaç yardımı topladıklarını belirterek, "İnandığımız şeyler uğruna yaşamayı sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Filistin'in işgaline karşıyız, Gazze'deki soykırıma karşıyız, Batı Şeria'da olanlara da karşıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık hapis cezasına başsavcılıktan itiraz

Narin Güran davasında yeni gelişme! Başsavcılık karara itiraz etti
Hakan Safi'den sürpriz hamle: Ruben Amorim

Sağ gösterip sol vuruyor! Gözünü diktiği hoca seçimi bile kazandırır
SPK'nın Türkçe dil yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi

SPK'nın yasağını ihlal eden 23 borsa tespit edildi
17 bıçak darbesiyle katledilen Abdülbaki’nin ailesinden adalet çığlığı: En ağır cezayı alsınlar

Hiç uğruna canından olan Abdülbaki’nin ailesinin feryadı yürek dağladı
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire, mahkemede hakime yalvardı

Hemşirelerin yüz karası! Mahkemede hakime yalvardı ama...

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Galatasaray şampiyonluğunu kutluyor! Açılan pankart bomba