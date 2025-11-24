Edebiyat Öğretmeni Şeyma Yuka Köken, Mezun Olduğu Lisede Görev Yapmaya Başladı

AFYONKARAHİSAR'da üniversite eğitimini tamamlayıp edebiyat öğretmeni olan Şeyma Yuka Köken (26), mezun olduğu lisede görev yapmaya başladı. Şeyma Yuka Köken, "Liseden mezun olduğum okula, öğretmen olarak gelmek tabii ki de benim için çok güzel bir duygu. Hem onur verici hem çok duygusal aynı kadrodaki öğretmenlerle çalışmak" dedi.

Şeyma Yuka Köken, okulduğu kolejden mezun olduktan sonra kazandığı Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nü 2022 yılında tamamladı. Daha önceki öğretmenlerine özenerek edebiyat öğretmeni olan Şeyma Yuka Köken, mezuniyetin ardından birkaç yıl farklı yerlerde görev yaptı. 2025- 2026 eğitim öğretim yılı başından itibaren ise mezun olduğu lisede öğretmenliğe başlayan Şeyma Yuka Köken, eski öğretmenleriyle meslektaş oldu.

'ÖĞRETMENİMKEN İŞ ARKADAŞIM OLDULAR'

Şeyma Yuka Köken, eğitim gördüğü okula öğretmen olmanın onur verici olduğunu belirterek, "Liseden mezun olduğum okula, öğretmen olarak gelmek tabii ki de benim için çok güzel bir duygu. Hem onur verici hem çok duygusal aynı kadrodaki öğretmenlerle çalışmak. Bir zamanlar öğretmenimken şimdi iş arkadaşım oldular. Bunlar da çok çok güzel duygular, çok güzel hissettiren duygular" dedi.

'ONLAR BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ROL MODELDİ'

Öğretmenlerinin kendisi için rol model olduğunu aktaran Köken, "Edebiyat öğretmenlerimin bu konuda çok büyük bir yeri var diyebilirim. Benim için çok önemliler, çok değerliler. Kendilerini her daim rol model olarak aldım. Lisede onları görüp, 'Ben de edebiyat öğretmeni olmak istiyorum' dediğimi hala çok net şekilde hatırlamaktayım. Onlar benim için çok büyük bir rol modeldi. Umarım ilerleyen zamanlarda da onlar gibi donanımlı bir öğretmen olabilirim" diye konuştu.

'YENİ BİR İŞ YERİNE GELMİŞ GİBİ HİSSETMEDİM'

Okuluna geldiğinde hiç problem yaşamadan çalışamaya başladığını belirten Şeyma Yuka Köken, şöyle dedi: "Bu okula geldiğimde yeni bir iş yerine gelmiş gibi hissetmedim hiçbir zaman. Tekrar gelmiş hissettim. Benim için öyleydi. Zaten ait olduğum bir yerdi. O yüzden benim için daha anlamlı kılıyor. Öğretmenlerimi tanıyordum, hiçbir yabancılık çekmedim, uyum problemi çekmedim. Bu açıdan da bana çok büyük katkılar sağladığını düşünüyorum. ve şu an onlar iş arkadaşım oldular ve bu samimiyet daha büyüdü diyebilirim."

'ÇOK ŞANSLI BİR ÖĞRENCİ OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORDUM'

Öğrencilik yıllarında çok şanslı olduğunu da anlatan Köken, "İlkokul öğretmenim Mustafa Uğraş, bu anlamda çok büyük şeyler kattı diyebilirim. Çok özverili bir öğretmendi. Ben de daima onun yolunda onun ışığında gitmeye çabalıyorum. Aynı şekilde lisedeki öğretmenlerimin de çok büyük emekleri var. Ben de lisede ilkokulda öğretmenlerimden gördüğüm davranışları öğrencilerime yansıtmaya çalışıyorum. Onlar gibi özverili bir öğretmen olmak için çabalıyorum, her daim de çabalayacağım" dedi.