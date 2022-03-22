Eda Nur'a 'cinsel saldırı' davasında tahliye kararı

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 15'inci kattan atlayarak yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 2 sanıktan Yusuf Güzelyurt tahliye edildi.

Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021 tarihinde ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Kaplan, intihardan önce annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderdi. Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu gözaltına alındı. Güzelyurt ve Ardıçoğlu, nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Güzelyurt'un yurt dışı çıkış yasağı ve haftada 3 gün imza atma adli kontrol şartıyla tahliyesine, Mehmet Ardıçoğlu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verdi.