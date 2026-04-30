"Eczane-Hastane İletişim Portalı" ile zaman kaybının önüne geçiliyor

'Eczane-Hastane İletişim Portalı' ile zaman kaybının önüne geçiliyor
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen uygulamayla, eczacının hastanın reçetesinde veya belgelerinde eksiklik bulunması halinde kendisine tanımlanan özel ekran üzerinden hastaneye ilettiği hata kısa sürede düzeltiliyor - TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz: - "Bazen tanıların yazılmasından, bazen taburcu işlemlerinin sisteme geç kayıt olmasından kaynaklı sorunlar oluyordu. Hastalarımız eczaneye gittiklerinde ilaçlarını alamıyorlardı" - "Üniversite yönetimi olarak bu sorunu da çözmüş olduk"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi (TOGÜ) Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen "Eczane-Hastane İletişim Portalı" ile hastanın reçete veya belgelerindeki eksiklik kısa sürede gideriliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Dijital Sağlık Koordinatörlüğü tarafından kurum içi kaynaklarla "Eczane-Hastane İletişim Portalı" geliştirildi.

Üniversite-şehir bütünleşmesinin bir adımı olarak Tokat Eczacı Odası ile işbirliğinde hayata geçirilen projeyle vatandaşların zaman kayıplarını önlemek ve sağlık hizmetine erişimin dijital altyapıyla hızlandırılması hedefleniyor.

Geliştirilen sistemde eczacı, hastanın reçetesinde veya belgelerinde eksiklik bulunması halinde kendisine tanımlanan özel ekran üzerinden hatayı hastaneye iletiyor. Böylece hastanın tekrar hastaneye gitmesine gerek kalmadan ilgili birim hatayı düzeltiyor.

İşlemin ardından hastanın cep telefonuna otomatik olarak "İşleminiz düzeltilmiştir" mesajı gönderiliyor.

Hastalarımız ve hasta yakınları en önemsediğimiz konu"

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, bir süre önce Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Dijital Sağlık Koordinatörlüğünü kurduklarını söyledi.

Bu koordinatörlüğün hedefinin hastaların daha kolay hizmet almaları olduğunu belirten Yılmaz, üniversitenin yazılım mühendisleri bulunduğunu, farklı konularda projeler yaptıklarını dile getirdi.

Son olarak "Eczane-Hastane İletişim Portalı"nın geliştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Son zamanlarda özellikle reçeteli olan hastalarımızın eczaneye gittiklerinde yaşadıkları birçok sorun vardı. Bazen tanıların yazılmasından, bazen taburcu işlemlerinin sisteme geç kayıt olmasından kaynaklı sorunlar oluyordu. Hastalarımız eczaneye gittiklerinde ilaçlarını alamıyorlardı." dedi.

Tokat Eczacı Odası ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Yılmaz, "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Dijital Sağlık Koordinatörlüğü'müzün geliştirmiş olduğu bir yazılım marifetiyle artık eczaneler doğrudan hastanemize ulaşacak. Hastanede anında işlem düzeltilmiş olacak. Bir mesajla bu düzeltim hasta ve yakını ile eczaneye bildirilmiş olacak. Üniversite yönetimi olarak bu sorunu da çözmüş olduk." diye konuştu.

Önceliklerinin hasta memnuniyeti olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Hastaneden hizmet alan hastalarımız ve hasta yakınları en önemsediğimiz konu. Sadece bu yazılım değil, daha önce de geliştirmiş olduğumuz hasta kayıt ve kabul yazılımımız var. Hastanemizde ayniyat takibiyle ilgili yazılım gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Her doktorumuza temin edeceğimiz tablet marifetiyle aslında bir anlamda tasarruf da sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Ugandalı komutandan akıllara ziyan bir mesaj daha: 5 Türk kadınıyla evlendim

Arsızlıkta sınır tanımıyor: 5 Türk kadınıyla evlendim, kolay bir işti
Saadet lideri Arıkan: Cumhurbaşkanı adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek

Saadet lideri Arıkan: Adayımızı duyunca 86 milyon 'Oh be' diyecek
Yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan kimdir?

Emniyet'in bir numarası artık o! Önceki görevi bakın neymiş
Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca bedelini ağır ödedi

Ahıra girmeye çalışan kurt, kangallara yakalanınca olanlar oldu
Mucize kurtuluş! Raylara düşen çocuğunu kucağına aldı, üzerinden vagonlar geçti

Mucize kurtuluş! Baba çocuğunu görünce bir an bile tereddüt etmedi
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Tutmasalar vuracaktı! Eski dostlar düşman oldu