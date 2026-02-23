ECOWAS deniz kuvvetleri, Gine Körfezi'ndeki tehditlere karşı ortak görev kuvvetini güçlendiriyor

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin deniz kuvvetleri komutanları, Gine Körfezi'nde artan güvenlik tehditlerine karşı Ortak Deniz Görev Gücü'nün (CMTF) kuvvetlendirilmesi konusunda uzlaştı.

Nijerya Donanması Enformasyon Dairesi Başkan Vekili Abiodun Folorunsho'nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, ECOWAS üyesi ülkelerin deniz kuvvetleri komutanları, Gana'nın başkenti Akra'daki toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda terörizm, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı ile yasa dışı balıkçılık başta olmak üzere artan denizaşırı suçlar ele alındı.

ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, toplantıda yaptığı konuşmada, "ECOWAS Entegre Denizcilik Stratejisi" kapsamında yürütülen operasyonlardaki ilerlemeleri memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Musah, denize kıyısı olmayan Burkina Faso, Mali ve Nijer ile koordinasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

CMTF'nin "gönüllü ülkeler koalisyonu" modeliyle faaliyete geçirilmesine yönelik ivmenin arttığını dile getiren Musah, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Liberya ve Sierra Leone'nin Nijerya ile birlikte yer alma niyetini bildirdiğini kaydetti.

Toplantıda Çad Gölü Havzası'ndaki çevresel güvenlik riskleri de gündeme geldi, Nijerya'nın gözetleme sisteminin bölgedeki deniz farkındalığını artırdığı vurgulandı.