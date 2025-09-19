Haberler

Ece Üner Beraat Etti

Ece Üner Beraat Etti
Güncelleme:
Sunucu Ece Üner, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarından beraat etti.

SUNUCU Ece Üner sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarıyla yargılandığı davada beraat etti.

Sunucu Ece Üner hakkında İstanbul Cumhuriyet Basşsavcılığı tarafından sosyal medya paylaşımları nedeniyle re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üner adliyeye getirilmişti. Savcılık ifadesinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Üner, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, Ece Üner hakkında 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamalarından beraat kararı verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sunucu Ece Üner'in sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakkında dava açıldığı belirtildi. İddianamede, Üner'in 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından 2 yıla kadar hapis ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
