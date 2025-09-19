Ece Üner Beraat Etti

(İSTANBUL) Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, bir sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek, "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında beraat etti.

Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, 19 Mart operasyonunundan bir gün önce sosyal medyadan savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını duyurmuş, bir süre sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada, Halk TV programcısı, gazeteci İsmail Saymaz'ın 15 Mart'ta pasaportuna el konulmasını duyurduğu paylaşıma yer verilmiş, Saymaz'ın "Haftalardır süren itibar suikastlerine bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla haftasonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım… Son 1,5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim. 7 Mart'ta gittiğim Almanya'dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart'ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi'ndeydim. Gazetecilik dışında suçum… Türkiye'den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum" ifadelerini kullandığı anımsatılmıştı.

Başsavcılık açıklamasında Üner'in, Saymaz'ın bu paylaşımına "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklinde yanıt verdiği ve bu paylaşım nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 301/1 maddesinde düzenlenen "yargı organlarının alenen aşağılama" ve 288/1 maddesinde düzenlenen "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Savcılığın talimatının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri Halk TV'ye giderek Üner'i ifade için savcılığa davet etmiş ve görevlilerle birlikte ifade vermek üzere adliyeye götürülmüştü. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Üner, hakimlik tarafında talep doğrultusunda serbest bırakılmıştı.

Savcı ceza istedi, hakim beraat verdi

Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla açılan davanın ikinci duruşması ise bugün İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada Üner ve avukatları hazır bulundu. Kendisi gibi sunucu olan eşi Deniz Bayramoğlu da destek için adliyede idi. Savcı, esas hakkında mütalaasında Üner'in cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı beyanda bulunan Üner ve avukatları ise beraat istedi.

Ardından hakim tarafından son sözleri sorulan Üner, "Adaletin olduğu yerde umut vardır, ben umudumu beslemek istiyorum" dedi. Hakim, Üner'in bütün suçlamalardan beraatine karar verdi.