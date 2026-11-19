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Avrupa Anayasal ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), Lübnan'da 2024 yılında çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırılardaki rolü nedeniyle İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı David Barnea hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle Almanya Federal Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

ECCHR'den yapılan açıklamada, Barnea'nın söz konusu saldırıların planlanması ve gerçekleştirilmesinde önemli rol oynadığını kabul ettiği belirtilerek, hakkında cezai soruşturma başlatılması ve Almanya'ya giriş yapması halinde tutuklanmasını sağlayacak yakalama emri çıkarılması talep edildi.

Suç duyurusunun, Barnea'nın 25 Kasım'da Almanya Federal Meclisinde (Bundestag) düzenlenecek bir etkinlikte konuşma yapmasının planlanması üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.

Saldırılarda çok sayıda sivilin yanı sıra çocukların ve sağlık çalışanlarının da yaralandığına işaret edilen açıklamada, bazı mağdurların gözlerini, ellerini ve parmaklarını kaybettiği aktarıldı.

ECCHR'nin Uluslararası Suçlar ve Hukuki Sorumluluk Programı Eş Direktörü Alexander Schwarz, açıklamasında Almanya'nın savaş suçu şüphesi bulunan kişilere platform sunmaması gerektiğini belirtti.

Schwarz, patlayıcı yerleştirilmiş binlerce gündelik eşyanın dolaşıma sokulmasının ve aylar sonra nerede oldukları bilinmeden patlatılmasının, çok sayıda sivilin yaralanması veya hayatını kaybetmesi riskinin bilinçli şekilde göze alınması anlamına geldiğini belirtti.

Uluslararası insancıl hukukun sivillerin korunmasını temel bir ilke olarak kabul ettiğini vurgulayan Schwarz, saldırıların gerçekleştirilme biçiminin bu ilkeyi ağır şekilde ihlal ettiğini ve Barnea'nın olaylardan dolayı cezai sorumluluğunun bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Eylül 2024'te Lübnan genelinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen binlerce çağrı cihazı ve telsizin eş zamanlı patlatıldığı saldırılarda en az 37 kişinin öldüğü, 3 bin 400'den fazla kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Kaynak: AA