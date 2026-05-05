Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde 'Sıfır Atık Seferberliği' kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıştırılan kağıt ve plastik atıklar, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi amacıyla geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "Sıfır Atık Seferberliği" kapsamında 76 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üniversite depolarında ayrıştırılarak biriktirilen yaklaşık 70 ton kağıt ve 6 ton plastik atık, geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir yaşam kültürünün desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmayla doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanırken, sıfır atık bilincinin üniversite genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

EBYÜ Sıfır Atık Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Kürşat Demirci, üniversitenin depolarında biriktirilen kağıt ve plastik atıkları geri dönüşüm tesislerine gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle yaklaşık 1200 ağacı kesilmekten kurtarmış oluyoruz. Yaklaşık 2 milyon litre su tasarrufu sağlamış ve aynı zamanda 15 bin litre civarında da akaryakıt tasarrufu gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu tarz uygulamalar üniversitemizin sıfır atık felsefesine verdiği önemin bir tezahürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortak evimiz olan dünyada sıfır atığın geleceğimiz olduğuna dair inancımız tamdır ve bu alanda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir
