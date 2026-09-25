Ebu Zeyda, 7 Ekim'den üç hafta önce İsraillilerle Gazze toplantısı yaptığını açıkladı

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İsrail ile Hamas arasında bir dönem arabuluculuk yapan eski Fetih yetkilisi Sufyan Ebu Zeyda, 7 Ekim 2023'ten yaklaşık üç hafta önce İsrailli yetkililerle Gazze hakkında acil bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Mısır'da katıldığı bir televizyon programında konuşan Ebu Zeyda, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kendisinden İsraillilere "müzakerelerde deprem etkisi yaratacak kartları masaya koyacağı" yönünde bir mesaj iletmesini istediğini belirtti.

Zeyda, Hamas liderinin "İsraillilerden eylül ayının sonuna kadar hapishaneleri boşaltmaya hazırlanmalarını istediğini" dile getirdi.

Sinvar'dan aldığı mesajı doğrudan iletme konusunda onay aldıktan sonra durumu ilk olarak Fetih Hareketinin eski yöneticilerinden Muhammed Dahlan ile görüştüğünü belirten Zeyda, ardından mesajı İsrailli bağlantılarına aktardığını ifade etti.

Zeyda, Sinvar'ın mesajını İsrailli bağlantılarına ilettikten yarım saatten kısa bir süre sonra telefon aldığını ve Askalan'da (Aşkelon) acil bir toplantıya çağrıldığını ifade etti.

İsrailli yetkilileri olası bir saldırı konusunda uyardığını belirten Zeyda, görüştüğü kişilerin kendisine "Bu gece İsrail güvenlik servislerinde kimsenin uyumayacağını biliyorsun, değil mi?" dediğini aktardı.

Zeyda, İsrailli yetkililerin Sinvar'ın hangi "kartları" masaya koymayı planladığını ve "deprem" ifadesiyle neyi kastettiğini anlamaya çalıştığını aktardı.

İsrailli yetkililerin ayrıca Sinvar'ın mesajı verirken öfkeli, gergin veya tehditkar olup olmadığını sorguladığını belirten Zeyda, Hamas liderinin bunu "tam bir sakinlik içinde" söylediğini kendilerine aktardığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA