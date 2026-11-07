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Ebru Yaşar, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde ücretsiz konser verdi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Antalya Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde Ebru Yaşar, Konyaaltı Beach Park'ta ücretsiz konser verdi. Sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuvarı ve sahne performansıyla Antalyalı müzikseverlere keyifli bir akşam yaşattı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin yedinci gününde sevilen sanatçı Ebru Yaşar, Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Konyaaltı Beach Park'ta gerçekleştirilen ücretsiz konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, güçlü sesi ve sahne performansıyla müzik dolu bir akşama imza attı.

Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Ebru Yaşar, festivalin yedinci gününde Konyaaltı Beach Park'ta müzikseverlerle bir araya geldi. Türk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, 'Cumartesi', 'Seni Anan Benim İçin Doğurdu', 'Havadan Sudan' ve 'Ben Ne Yangınlar Gördüm' gibi şarkılarının da yer aldığı repertuvarıyla dinleyicilerine keyifli anlar yaşattı. Sanatçı, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle festival akşamına renk kattı.

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin konser sahnesi, Türkiye'nin sevilen sanatçılarının performanslarıyla müzik dolu akşamlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Konserlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programından oluşan festival rotası, Antalya'nın farklı noktalarında ziyaretçileri ağırlamayı sürdürüyor.

Haber- kamera: ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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