Eber Gölü Yanındaki Tarım Arazisinde Yangın Söndürüldü
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü yanındaki tarım arazilerinde çıkan yangın, arazöz ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın gölde kamışlık alana sıçramadan söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nün yanındaki tarım arazilerinde çıkan yangın söndürüldü.
Sultandağı ilçesi Yakasenek beldesi sınırları içerisinde gölün hemen yanında bulunan hububat ekili tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edildi.
Yangın gölde kamışların bulunduğu alana sıçramadan ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.