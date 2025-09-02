Eber Gölü'ne Giriş ve Çıkışlar Yasaklandı

AFYONKARAHİSAR Valiliği, 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilen Eber Gölü'ne giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığını duyurdu. Emre aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanunu'na göre idari yaptırım uygulanacağı açıklandı.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 Eylül tarihinden itibaren Eber Gölü'ne giriş ve çıkışların ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerine sınırı bulunan 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescil edilen ve aynı zamanda doğal sit alanı statüsüne sahip Eber Gölü'nü korumak için İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Gölde meydana gelen saz yangınlarıyla mücadele kapsamında yoğun tedbir alan ekipler, alanın büyük olması, göle birçok giriş çıkış noktası bulunması ve gölün bataklık olması nedeniyle müdahalelerde zaman zaman güçlük yaşıyor. Bu kapsamda 5-6 noktada muhtemelen kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangınların söndürülmesi için yörede yaşayan halkın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla Eber Gölü'ndeki yangınlar sona erinceye ve ikinci bir Valilik emrine kadar 02.09.2025 tarihi itibarıyla göle giriş ve çıkışlar yasaklandı. Valilik emrine aykırı hareket edenlere Kabahatler Kanunu'nca idari yaptırım uygulanacak" denildi.