2026 sınav maratonu e-YDS ile başlıyor

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2026/1) 24 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ösym'den yapılan yazılı açıklamaya göre; cumartesi saat 13.45' te başlayacak e-YDS 2026/1, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da 47 e-Sınav Salonu'nda İngilizce olarak yapılacak. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, ilave sürelerini kullanabilecek. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

5 BİN 277 ADAY BAŞVURDU

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 yılının ilk sınavı olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na 5 bin 277 adayın başvurduğunu bildirdi. Sınavda emniyet personeli dahil 316 kişinin görev yapacağını belirten Ersoy, "Cumartesi günü bu yılın ilk sınavını İngilizce dilinde düzenleyeceğiz. 10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. 2026 Sınav Takviminde farklı yabancı dillerde uygulanacak 12 tane Elektronik Yabancı Dil Sınavı bulunuyor. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.