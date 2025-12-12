Sahte e-İmza çetesinin üyeleri örgütün faaliyetlerini itiraf etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu görevlilerine ait e-imzaları taklit ederek sahte belge düzenlediği iddia edilen e-İmza suç örgütüne yönelik 1'i elebaşı, 18'i örgüt üyesi olmak üzere 123 zanlı hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların itirafları ve aralarındaki yazışmalar örgütün yasa dışı faaliyetlerini gözler önüne serdi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun, kamu görevlileri adına rızaları dışında sahte elektronik imzalar üreterek, bu imzalarla çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine hukuka aykırı girişler yaptığı ve haksız maddi menfaat temin ettiği belirtildi.

Kadiroğlu'nun, eylemlerini genişletmek ve belge temin etmek isteyen kişilere ulaşmak amacıyla bizzat suç örgütünü kurduğu ve yönettiği aktarılan iddianamede, elebaşı tarafından verilen talimatların sorgulanmaksızın tüm örgüt üyelerce yerine getirildiği, belirli görevleri üstlenen üyelerin iş bölümü içerisinde hareket ettiği kaydedildi.

Örgütün usulsüz işlemleriyle mesleki eğitim sertifikası alan sanıkların örgüt elebaşına "belge karşılığı para ödedikleri" ve üçüncü kişileri sertifika almaları için yönlendirdikleri belirtilen iddianamede, söz konusu sanıkların bu yasa dışı ticaretten "komisyon" aldıkları tespit edildi.

"Para ödedik, komisyon aldık"

Örgüt üyeleri arasındaki iş bölümüne dair iddianamede yer alan beyanlar, e-İmza temin zincirini ortaya çıkardı.

Buna göre iddianamede ifadesine yer verilen sanık Oğuz Deniz, Kadiroğlu ile 2024 yaz aylarında tanıştığını, sonrasında arkadaş olduklarını, Kadiroğlu'nun sertifika temin edebileceğini söylemesi üzerine, M.T'nin, R.D'nin ve adını Emrullah olarak bildiği kişinin kimlik bilgilerini alarak Kadiroğlu'na gönderdiğini anlattı.

Deniz, daha sonra bu kişilerin adına sertifika çıkarıldığını, para transferi için Kadiroğlu'nun gönderdiği IBAN'a bu kişilerin belge karşılığında doğrudan veya dolaylı ödeme yaptıklarını beyan etti.

Sanık Özge Baydemir de ifadesinde sanıklar Enver Yılmaz, Ziya Kadiroğlu, Zeynep Karacan ve Mıhyedin Yakışır'ı tanıdığını, Kadiroğlu'nun SRC belgesi, ehliyet işlerinde kişilerin notlarını değiştirme, puanlarını yükseltme, güzellik uzmanlığı ve birçok sektörde mesleki yetkinlik sertifikası sattığını, şahıslardan maddi durumlarına göre 30 bin ile 50 bin lira arasında para aldığını belirtti.

Fuat Tanış Arslan ifadesinde, çevresindeki kişileri sahte belge temini için örgüt elebaşı Kadiroğlu'na yönlendirdiğini bu aracılık hizmetinden "komisyon aldığını ve toplamda 50 bin lira kazanç sağladığını" beyan etti.

"Pablo" kod adlı sanık Oğuzhan Ercan'ın ise örgüt elebaşı Kadiroğlu'yla sürücü belgesi ve mesleki sertifika alımı için yaptığı yazışmaları iddianameye yansıdı.

Ercan'ın telefonundaki "Hocam ona göre pazara inim (fiyat alıp müşteri bulayım)" şeklindeki yazışmada, sahte belge almak isteyenlerle pazarlık yaptığı ve belge karşılığında para aldığı tespit edildi.

Sahte belge temin eden diğer sanıklar da ifadelerinde, aradıkları kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgeleri ile sürücü sınav belgelerinde değişiklik talepleri için örgüt liderine veya aracılara para ödediklerini beyan etti.

İddianamede, e-İmza hizmet sağlayıcı şirketin Adana bayisi yetkilisi Halil Erkoç'un da örgüt üyesi olduğu ve sahte kimliklerle üretilen 16 e-İmzanın üretimine onay verdiği, hatta 11'inin ücretini kendi hesabından ödeyerek örgüte kolaylık sağladığı tespitine yer verildi.

136 yıla kadar hapis talebi

Örgüt elebaşısı olduğu belirlenen Kadiroğlu'nun aralarında bulunduğu 123 sanık hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "Elektronik İmza Kanunu'na Muhalefet" suçlarından 4 yıldan 136 yıla kadar hapis talep ediliyor.