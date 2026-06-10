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DMM: e-Devlet altyapısında herhangi bir siber saldırı söz konusu değildir

DMM: e-Devlet altyapısında herhangi bir siber saldırı söz konusu değildir
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, e-Devlet Kapısı'na siber saldırı yapıldığı ve sistemin çöktüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, yaşanan sorunların yoğunluk ve teknik çalışmalardan kaynaklandığını açıkladı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "e-Devlet Kapısı'na siber saldırı gerçekleştirildiği ve sistemin çöktüğü yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği zafiyeti veya sistemsel çökme söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları ve dijital mecralarda yer alan, e-Devlet Kapısı'na siber saldırı gerçekleştirildiği ve sistemin çöktüğü yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği zafiyeti veya sistemsel çökme söz konusu değildir. e-Devlet altyapısında yaşanan yoğunluk ve sürdürülen teknik iyileştirme çalışmaları nedeniyle, sistemin bazı hizmetlerinde geçici erişim sorunları yaşanabilmektedir. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Kamuoyunun yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması, doğrulanmamış ve manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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