Haberler

Düziçi'nde Hafif Ticari Araç Refüje Devrildi: 2 Yaralı

Düziçi'nde Hafif Ticari Araç Refüje Devrildi: 2 Yaralı
Güncelleme:
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde refüje devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGL 514 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye-Bahçe kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında refüje devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
