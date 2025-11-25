Düziçi'nde Hafif Ticari Araç Refüje Devrildi: 2 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hafif ticari aracın refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde refüje devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 80 AGL 514 plakalı hafif ticari araç, Osmaniye-Bahçe kara yolu Düziçi kavşağı yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel